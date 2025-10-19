Дар’я Трегубова розійшлася зі своїм хлопцем після одного року стосунків

Дар’я Трегубова

Реклама

Українська акторка Дар’я Трегубова, яка цьогоріч взимку показала свого хлопця, повідомила, що розірвала з ним стосунки.

Виявляється, місяць тому вона розійшлася зі своїм коханим, з яким зустрічалася більше року. Дар’я зізналася, що розрив не був драматичним і обидва зуміли залишитися в хороших стосунках. За її словами, іноді у житті трапляється так, що взаємини потребують змін, і краще відпустити те, що вже не підходить, аби все могло "переформатуватися".

"Місяць тому ми розсталися з хлопцем, з яким зустрічалися більше року. Це не драматично, якби все було гаразд. Якщо щось не підходить, треба робити так, щоб усе якось переформатувалося. Ми в хороших стосунках лишилися, просто ми більше не пара", — прокоментувала Дар’я своє особисте життя в шоу "Ближче до зірок".

Реклама

Дар’я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Акторка додала, що тепер вони підтримують дружні стосунки та зберігають взаємну повагу, попри завершення роману. Водночас розрив не завадив Дар’ї повернутися у списки завидних наречених українського шоубізу. Зараз вона зосереджена на кар’єрі та творчих проєктах, залишаючи особисте життя приватним, але відкритим для нових можливостей у майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно кулінар Євген Клопотенко вперше офіційно продемонстрував свою дівчину. Зірка поділився, який вигляд має його обраниця та розкрив трохи деталей про кохану.