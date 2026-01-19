Дар'я Трегубова розповіла про службу ексчоловіка під Покровськом і як на це реагує їхня спільна донька

Дар'я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Реклама

Українська акторка Дар'я Трегубова дала рідкісний коментар про ексчоловіка та заговорила про його службу.

Артистка на проєкті "Тур зірками" говорить, що для її родини раніше була нормальна практика, коли донька Поліна зустрічала Новий рік із батьком. Проте цьогоріч це реалізувати не вдалося. Дар'я Трегубова зізнається, що так сталося, тому що її ексобранець зараз перебуває на службі та воює на Покровському напрямку. Після Нового року чоловікові вдалося вирватися, щоб зустрітися з донькою.

"Річ у тім, що її тато, мій колишній чоловік, він зараз воює. Він під Покровськом, у відомому підрозділі "Скеля". Він зміг до нас приїхати і побачитися тільки після Нового року. На Новий рік вона дуже хотіла бути з татом, це була нормальна для нас практика раніше", — говорить артистка.

Реклама

Дар'я Трегубова з донькою / © instagram.com/dasha.tregubova

Дар'я Трегубова ділиться, що її донька неабияк хвилюється за тата, який зараз служить. Акторка розмовляє з Поліною на цю тему, заспокоює її та пояснює, що це свідомий вибір батька. Проте дівчинці все ж таки тяжко це дається, тож Поліна відвідує психолога. Також дівчинку підтримують мама й бабуся.

"Їй 14 років, підлітковий вік, який сам собою складний. Переживає вона капець як. Вона переживає більше за всіх. Колись вона мені каже: "Мамо, нам треба щось вирішувати. Ти ж розумієш, що це питання життя і смерті". Я кажу, що це свідомий вибір твого тата. Дуже важка тема. Вона ходить до психолога. Я сподіваюся, психолог її підтримує так само, як і ми з бабусею", — говорить знаменитість.

Зазначимо, Дар'я Трегубова приховувала свого чоловіка, з яким вона розлучилась 2011 року. Колишнє подружжя разом виховує спільну доньку — 14-річну Поліну.

Нагадаємо, нещодавно репер Міша Правильний повідомив, що мобілізувався до лав ЗСУ. Виконавець також розкрив, де саме служитиме.