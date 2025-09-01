Дар’я Трегубова здивувала зізнанням про стосунки з батьком: "Не можу побажати всім"

Дар’я Трегубова

Реклама

Українська акторка й телеведуча Дар’я Трегубова відверто розповіла про непрості стосунки з рідним батьком.

У проєкті "Тур зірками" зірка зізналася, що вони давно не підтримують зв’язку, і навіть з його новою родиною у неї контактів немає. Вона зазначила, що знайома з його названою донькою, коли та була в Києві, однак зі своїм братом не бачилася жодного разу.

Дар’я пригадала, що було кілька дивних повідомлень, коли їй писали дівчата з тим самим прізвищем і запитували про батька, проте коли ведуча уточнювала, чи підозрюють вони будь-які родинні зв’язки — ці люди зникали.

Реклама

Дар’я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Трегубова додала, що її батько завжди мав харизму та увагу жінок, а також порівняла його з зіркою фільмів про Джеймса Бонда — Деніелом Крейгом.

"Мій тато схожий на Деніела Крейга. Він прожив доволі цікаве й насичене життя, чого не можу побажати всім", — розповіла знаменитість.

Щодо спілкування батька з її донькою акторка зізналася, що цього теж не було. Вони дуже давно не підтримують зв’язок і жодних ініціатив не надходило. Дар’я вважає, що люди, які тобі потрібні — поряд. Якщо ж історія закінчилася, отже, це кінець.

Нагадаємо, нещодавно Дар’я Трегубова на приватному гелікоптері політала над Дубаєм і зачарувала кадрами. Артистка поділилася, чому саме ця подорож стала для неї особливою.