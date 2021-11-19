Даша Астаф'єва без бюстгальтера засвітила соски у сміливій фотосесії

Артистка полюбляє відверті знімання.

Українська акторка та співачка Даша Астаф'єва потішила шанувальників новою провокаційною фотосесією.

Артистка постала у об'єктиві фотографині Марти Мисак. Знімання вийшли доволі атмсоферними і відбувалися на даху у Києві. Даша постає у серйозному образі, в чорному костюмі з піджаку та штанів.

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Звичайно ж, не обійшлося без кадрів у стилі "ню", де Астаф'єва посвітила ідеальним оголеним тілом. У коментарі виданню JetSetter, з яким Даша поділилася відвертими кадрами, артистка прокоментувала свій розрив з бізнесменом Артемом Кімом після шести років стосунків:

jetsetter.ua

"Розставання, власне, як і кохання, – маленька смерть. Але ми змогли уникнути банальної драматургії, залишившись друзями. Артем багато чому мене навчив. Я вдячна за кожен день, що ми прожили разом за шість років", - лаконічно сказала Астаф'єва.

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