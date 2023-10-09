Даша Астаф'єва довела до сліз історією про втрату свого улюбленця через недбалість лікарів

Співачка Даша Астаф'єва з болем поділилася власною історією втрати свого домашнього улюбленця - собаки на ім'я Чічіко.

Декілька тижнів тому виконавиця втратила свого чотирилапого друга через недбалість лікарів в одній з відомих київських ветлікарень. Після тривалого часу Даша все ж таки зібралася з силами та розповіла шанувальникам свою історію, аби вберегти їх від такого ставлення фахівців.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Як розповіла Астаф'єва, вони обстежувалися у лікарні протягом шести років з моменту народження Чічіко, тож коли собаці раптово стало зле, співачка без вагань повезла його до вже знайомих лікарів.

"Вдома йому стало зле — його нудило, проте на ногах він тримався, ходив у туалет й навіть поїв. Чічі від народження обстежується в клініці Долецьких, тому ми одразу повезли його туди — до добре знайомих лікарів Каті та Віталіка, сімейного подружжя, власників клініки. Катя запевнила, що нас чекають, та все готове до прийому. Я наполягала, щоб оглянула Чічіко саме вона, бо вона всі 6 років була його лікаркою. На це вона сказала: "Усе буде окей, ми надамо йому допомогу. Житиме довго й щасливо". Коли ми привезли Чічі, нам дуже не сподобалося, що лікарка була інша й чомусь непривітна. Їй було начхати на наші коментарі, вона нас не стала слухати та не дозволила лишитися з собакою, і не одразу показала, де буде залишатися він сам. Але рахунок нам вручили одразу й ми його сплатили", - поділилася Даша в своєму Instagram.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Спершу лікарі заспокоїли Дашу та запевнили, що після крапельниці її улюбленцю одразу стане краще та порадили поїхати додому. Проте вже ввечері сказали, що песику треба буде ще побути під наглядом та вдруге зробити крапельницю. Співачці прислали кадри з Чічі та показали, що він нібито вже почувається набагото краще.

Однак вже наступного ранку власниця клініки подзвонила Астаф'євій та сказала, що її собака став почуватися гірше і його вже неможливо врятувати. При цьому лікарка наполегливо порекомендувала Даші поки не приїжджати до ветклініки, а за декілька хвилин передзвонила і сказала, що Чічі помер.

"Уявіть мій стан. А ще тобі кажуть: не їдь, уже всьо. Ми помчали в клініку. Там зустріли Катю… сорі, тепер суто дівоче, але: Катя чекала нас із звичним макіяжем і зачіскою. Звісно, не її пес помирав, не вона не спала ніч. Але й лікаря, який вів Чічі, не було, і дівчинки, яка мала наглядати його вночі, теж. Собака лежав у клітці, накритий пелюшкою. Його шерсть не була зім'ята, він не був мокрий чи на операційному столі — він просто помер у клітці", - шокувала Даша.

Фото: instagram.com/da_astafieva

За словами зірки, після цього власники клініки почали запевняти її, що пес був важкохворий і вона знала про це. Але, яка каже Даша, за шість років регулярних обстежень в цій же лікарні, вони не мали жодних таких діагнозів. А коли артистка попросила записи з камер відеоспостереження, що є в лікарні, їй дали лише обіцянку показати їх.

За два дні після страшної втрати Даша знову приїхала до лікарні, але там вже не було ані власників, ані лікарів, а лише новенька адміністраторка, яка працювала перший день.

Зараз, як поділилася Астаф'єва, вона хоче застерегти усіх від недбалості та байдужого ставлення ветлікарів до тварин та попросила поширювати інформацію про такі випадки у соцмережах.

"Здавалося б я відома людина. Але яке це має значення в цьому випадку? Жодного. Чому мене не покликали, коли зрозуміли, що Чічі не врятувати? Не сказали все чесно? Не пояснили? Я би просто була поруч із моїм малюком і він би не шукав мене очима, не думав би, що я його зрадила. Чому не пояснили, що вони робили з ним весь цей час, та хоча б не вибачились, що не врятували. Просто чесно вибачились. Чому він під тією пелюшкою мав такий вигляд, наче його не торкалися, — і він просто помирав — не потрібний? Чому мені не віддають відео, виписку й ховаються від мене? Чому все так?! До поліції звертатися немає сенсу. Я дослідила це питання, і виявилося, що кожна ветклініка має свій протокол надання невідкладної допомоги. Законом захищені вони, а не пацієнти. І цей випадок не про жорстокість. Він же про халатність, недбальство, чи як там назвати? А такі речі в законі не пропишеш. Тут люди не захищені, а я хочу, аби права тварин поважали", - із болем сказала знаменитість.

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