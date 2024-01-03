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Даша Астаф'єва емоційно обматюкала тих, хто просить не постити "страшні картинки" обстрілів України

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Даша Астаф'єва емоційно обматюкала тих, хто просить не постити "страшні картинки" обстрілів України

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Артистка не стримала гніву щодо тих, кому не приємно бачити в своїй стрічці реалії життя в нашій країні.

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва емоційно звернулася до тих, кому неприємно бачити у своїй стрічці в соцмережі кадри з війною в Україні.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Астаф'єва розмістила скрін сторіз однієї косметологині, яка попросила своїх друзів, які не в Україні, не постити "страшні картинки" вибухів та смертей в нашій країні. "Ті, хто в Україні й так бачать все на власні очі. Хто за кордоном – лише шарахається і впадає в паніку, краще від цього нікому не стане!" – пише дівчина.

Даша Астафєва показала тих, хто не хоче бачити
Даша Астафєва показала тих, хто не хоче бачити "картинки" війни в Україні / Фото: instagram.com/da_astafieva

Цей допис дуже тригернув Дашу Астаф'єву. Вона емоційно звернулася до цієї дівчини, і, не підбираючи слів, висловила все, що вона думає про таких людей:

"Ідіть на х*й! Всі, бл*дь, до одної! Тому що, якщо б ви сьогодні, бл*дь, як ви кажете, були у Києві, ви б як всі нормальні люди постили те, що сталося в Києві. Вибухи, смерті і, бл*дь, прильоти по будинках, де живуть живі люди. Не військові, ні ще хтось. Як у вас є лише совість писати мені в особисті. Я вас всіх ненавиджу. Я прошу вас схаменутися і захищати рідну країну, тому що це єдине, що лишилося всім нам сьогодні робити. У*бани, бл*дь", - не стримала емоцій артистка.

Даша Астаф'єва емоційно звернулася до тих, хто не хоче бачити в Мережі "картинки" про війну в Україні

Даша Астаф'єва емоційно звернулася до тих, хто не хоче бачити в Мережі "картинки" про війну в Україні

Зазначимо, що таким чином Даша Астаф'єва відреагувала на масований ракетний обстріл Києва російськими окупантами в ніч проти 2 січня. Внаслідок ворожого обстрілу дві людини загинули і 49 зазнали поранень. Росіяни спочатку запустили дрони, потім почали гатити по місту балістичними ракетами, уламки яких зруйнували будинки та пошкодили газогін.

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Дата публікації
Перегляди
705
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