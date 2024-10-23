Даша Астаф'єва на рідкісному фото показалася з мамою та привітала її з особливим святом

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва потішила рідкісним сімейним контентом.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала світлину з мамою. Виявляється, в рідної людини артистки особливе свято – день народження. Тож, Даша у фотоблогу присвятила мамі допис та адресувала теплі слова з привітаннями та побажаннями.

Зокрема, виконавиця показалася з мамою. Вони позували перед камерою, ніжно притулившись одна до одної. Також Астаф'єва побажала мамі в її день народження, аби всі мрії здійснилися. Окрім того, артистка зізналась, що навіть і не пам'ятає, скільки рідній людині років, адже для неї вона завжди буде "пташечкою".

Даша Астаф'єва з мамою / Фото: instagram.com/da_astafieva

"У мами день народження! Чесно, навіть не знаю, скільки їй років, бо для мене вона завжди пташечка: тепла і рідна. Хай все буде, як ти мрієш", - звернулася до мами співачка.

Нагадаємо, нещодавно виконавиця Ірина Федишин ділилася рідкісним фото з мамою. Артистка показувала, як вони з рідною людиною збирали гриби в лісі.

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