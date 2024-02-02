Даша Астаф'єва оголила груди та згадала, як колишній бив її макогоном

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва останнім часом рідко тішить прихильників своїми спокусливими фото.

Та цього разу Даша вперше за довгий час поділилася кадрами, на яких постала у дуже звабливому образі. На фотографіях Астаф'єва зображена в обтислій чорній сукні, яка підкреслила жіночну фігуру артистки та оголила її груди.

Під цими фото Астаф'єва поміркувала про важкі стосунки та жіночу долю у них. Так, артистка поділилася власним досвідом і зізналася, що знає як це – жити з чоловіком, який себе не поважає.

"Ти, як жабеня, варишся в олії чужого напруження. Спочатку закохуєшся в людину, яка, як і будь-хто, має свої комплекси, тріщинки й нерівності. "Усі ми люди, усі з минулим", – справедливо думаєш ти, бо й сама притягла свій багаж дивного досвіду в нові стосунки. Але, буває, із часом ти помічаєш, що тріщинки – то насправді прірва, у яку зливається і твоя енергія, а нерівності – пагорби, через які ти маєш продиратися щодня. Коханий виявляється людиною без поваги до себе, і, як наслідок, – до оточення", - почала розповідати Даша.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

У такому випадку, частіше за все, зазначила Астаф'єва, жінка, озброївшись терпінням, починає тягнути на собі всі стосунки.

"Боротися не лише за свій настрій, але й за його стан. Бути опорою, вірою, силою, наснагою не лише для себе, але й для чоловіка. Це важко, але ти преш, як паротяг, – ти ж надійна партнерка", - додала співачка.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Та, врешті, усі намагання жінки призводять до того, що ситуація погіршується і чоловік починає себе ще більше ненавидіти:

"Він бачить, що ти сильніша, спритніша, добріша, що ти маєш ресурс на двох, і починає ненавидіти себе сильніше за слабкість, а тебе – лупити макогоном за силу. Йому хочеться, аби ти спустилася до його рівня й не демонструвала альтернативну поведінку. Виходить замкнене коло: чим більше ти докладаєш зусиль до стосунків, тим гіршими вони стають", - зазначила Астаф'єва.

В такі моменти, каже Даша, жінка починає вірити кривднику. Тож артистка радить одразу звернутися до спеціаліста або до близьких, які пам'ятають жінку до цих стосунків.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва чесно відповіла, чи повернеться колись до співочої кар'єри.

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