Даша Астаф'єва пішла по гриби та загубилася у карпатському лісі: "Чотири години блукань"

На щастя, артистка була не сама.

Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва розповіла про курйозну ситуацію, яка трапилася з нею під час поїздки до карпатського лісу.

Знаменитість вирушила насолодитися осінньою природою та позбирати грибів разом зі своїм загадковим коханим, однак під час прогулянки лісом щось пішло не за планом. Як розповіла Даша в своїх сторіз в Instagram, вони загубилися та чотири години намагалися знайти дорогу назад.

Астаф'єва поділилася своїм фото у дощовику та з рюкзаком серед лісу з підписом: "Це я ще не знаю, що загубились і попереду чотири години блукань".

Фото: instagram.com/da_astafieva

Під час прогулянки співачка навіть не підозрювала, що вони могли збитися з маршруту. Тож спокійно збирала гриби та робила веселі фото.

"Тут теж навіть не підозрюю, що немає часу на гриби...", - підписала ще один кадр Астаф'єва.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Після того інциденту співачка поділилася зі своїми підписниками своїми порадами, як діяти в таких ситуаціях. Так, Даша порадила не засмучуватися та шукати стежки, а також назбирати їстівних ягід.

"Головне, не зупинятися, шукати стежки. І їсти! Все, що можна! Особливо, якщо не снідав.. Навіть не вмивався і зубки не чистив", - поділилася співачка.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Фото: instagram.com/da_astafieva

Також зірка зауважила, що запорука успіху в такому випадку також мати гарних товаришів поруч.

"Висновок один - мати гарну команду. Знайти того, хто і в хащах, і по життю буде вести, допомагати, підтримувати, рятувати і повертати", - написала Даша.

Фото: instagram.com/da_astafieva

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