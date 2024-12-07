Даша Астаф'єва після чуток про поповнення у родині показалася на свіжих фото: "Я вагітна"

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва майстерно відповіла на чутки про свою вагітність.

У своєму фотоблогу зірка оприлюднила серію нових красномовних фото. На зображеннях струнка Даша позує у стильному образі, який складається з піджака, лосин і підборів. Доповнює образ яскравий макіяж. Таким чином блогерка дала всім зрозуміти, що всі її попередні приписані вагітності, то лише була справа гарного ракурсу.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

До того ж у своїй публікації Даша з гумором спростувала схожі чутки про майбутнє поповнення у родині, написавши: "Я вагітна. В черговий раз без мене мене одружили. Сподіваюсь, пологи минули легко і красиво, як люблять розумники, яким н*х*й робити вже скільки років поспіль", - написала Астаф'єва.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

У коментарях підтримали знаменитість і зробили їй низку компліментів.

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Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк також не стримала емоцій. Так, зірка викрала злочинця, який користувався її іменем, і публічно обматюкала його, розкривши схему обману.

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