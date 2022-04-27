Даша Астаф'єва після розриву з нареченим закрутила новий роман: "Я дуже щаслива"

Даша Астаф'єва після розриву з нареченим закрутила новий роман: "Я дуже щаслива"

Відома українська акторка та співачка Даша Астаф'єва розповіла про свої нові стосунки.

Артиста зізналась, що після розриву з нареченим, бізнесменом Артемом Кімом, закрутила новий роман.

До слова, артиста після останніх взаємин вирішила більше не ділитися подробицями особистого життя, утім Даша зазначила, що наразі вона щаслива.

Даша Астаф'єва та Артем Кім / instagram.com/da_astafieva

"Після останніх моїх стосунків я собі сказала, що не буду нічого розповідати. Але я скажу так: я зараз дуже щаслива. Я відчуваю себе коханою та справжньою жінкою", - розповіла Даша "Зірковому шляху".

Нагадаємо, про те, що Даша Астаф'єва розірвала стосунки з бізнесменом Артемом Кімом стало відомо наприкінці жовтня минулого року. Пара разом була від 2016-го року, разом відвідувала дні народження друзів, подорожувала та планувала весілля.

Та у серпні 2017 року Кіма затримали детективи НАБУ разом із спеціальною антикорупційною прокуратурою. Його підозрюють у розкраданні державних коштів на суму майже 27 млн грн під час тендеру на закупку техніки Южноукраїнською атомною електростанцією. Ця справа тягнеться від 2012 року. Тоді директором Южноукраїнської АЕС був батько Артема Віссаріон. Сам же Кім на підприємстві офіційно не працював. Батько Кіма і сам Артем проходять у справі як підозрювані.

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