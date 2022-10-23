Даша Астаф'єва показала себе в дитинстві з батьками і привітала їх з днем народження

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва згадала своє дитинство.

На сторінці в Instagram знаменитість розмістила архівне фото, на якому зображена ще зовсім маленькою разом зі своїми батьками. Як поділилася Даша, сьогодні, 23 жовтня її батьки Ірина Анатоліївна та Віктор Геннадійович святкують день народження.

З цієї нагоди Астаф'єва й показала родинні світлини та адресувала мамі і татові теплі слова:

"З іменинниками. Яке щастя бути дитиною таких веселих та гарних людей! Люди мене часто запитують «"як". Навіть на цьому фото видно "як" і "чому". Зрозуміють звичайно не всі. Але то і робить нас непересічними. Живiть у мирі, навіть в ці темні часи. Бо для мене ви і є Мир і Дім. І все, заради чого я тут лишаюсь. Хай усі батьки будуть здоровими та поруч. З днем народження тато і мама. Я люблю вас. Ми обов'язково переможемо! Дякую вам за все", - написала Даша.

Даша Астаф'єва з батьками / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва з батьками / Фото: instagram.com/da_astafieva

Своєю чергою, шанувальники артистки долучилися до привітань: "Боже, яке чарівне фото, які прекрасні батьки", "бажаю здоров'я вашим батькам! Тепер зрозуміло, в кого ви така гарна", "Щастя, здоров'я і мирного неба батькам, щоб було безліч приводів радіти за доню!".

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