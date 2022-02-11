Даша Астаф'єва показала свої форми у купальнику з розрізами

Зірка поділилася новою світлиною у фотоблогу.
Акторка та співачка Даша Астаф'єва вкотре потішила фанів фото у купальнику.
На сторінці в Instagram знаменитість розмістила кадр, на якому постає на тлі рослин у чорному купальнику з трендовими розрізами. У такому вигляді знаменитість дозволила розгледіти прихильникам свою красиву фігуру.
Даша зібрала волосся у тугий хвостик та зробила легкий макіяж, який підкреслив її природну вроду.
Цією світлиною Астаф'єва спровокувала шалену реакцію прихильників.
- Яка ти красива, Дашуне
- Обожнюю більше всіх
- Ідеальної краси жінка
Читайте також: