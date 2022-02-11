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Даша Астаф'єва показала свої форми у купальнику з розрізами

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Даша Астаф'єва показала свої форми у купальнику з розрізами

Даша Астаф'єва / instagram.com/da_astafieva

Зірка поділилася новою світлиною у фотоблогу.

Акторка та співачка Даша Астаф'єва вкотре потішила фанів фото у купальнику.

На сторінці в Instagram знаменитість розмістила кадр, на якому постає на тлі рослин у чорному купальнику з трендовими розрізами. У такому вигляді знаменитість дозволила розгледіти прихильникам свою красиву фігуру. 

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва / instagram.com/da_astafieva

Даша зібрала волосся у тугий хвостик та зробила легкий макіяж, який підкреслив її природну вроду.

Цією світлиною Астаф'єва спровокувала шалену реакцію прихильників.

  • Яка ти красива, Дашуне
  • Обожнюю більше всіх
  • Ідеальної краси жінка

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