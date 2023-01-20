Даша Астаф'єва показала теплу зустріч з захисником "Азовсталі" Михайлом Діановим

Артистка та морпіх зустрілися в Києві.
Українська співачка та волонтерка Даша Астаф'єва зустрілася з захисником "Азовсталі" Михайлом Діановим, який пережив російський полон.
Несподівана зустріч артистки та морського піхотинця відбулася просто в центрі столиці. Усміхненою світлиною з військовим у Києві знаменитість поділилася в сторіз в Instagram. Втім, деталі зустрічі Даша не розповідала.
"Наш герой, диво-Міша", - підписала спільне фото з Діановим Астаф'єва.
У свою чергу захисник також опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі спільний кадр зі співачкою та зазначив, що був радий зустрічі з нею.
"Неймовірна зустріч з неймовірною красунею!", - написав під світлиною Діанов.
Раніше Даша Астаф'єва пригадала кумедну історію, як під час війни хильнула та вирішила записати відеоповідомлення головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.
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