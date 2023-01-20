Даша Астаф'єва показала теплу зустріч з захисником "Азовсталі" Михайлом Діановим

Українська співачка та волонтерка Даша Астаф'єва зустрілася з захисником "Азовсталі" Михайлом Діановим, який пережив російський полон.

Несподівана зустріч артистки та морського піхотинця відбулася просто в центрі столиці. Усміхненою світлиною з військовим у Києві знаменитість поділилася в сторіз в Instagram. Втім, деталі зустрічі Даша не розповідала.

"Наш герой, диво-Міша", - підписала спільне фото з Діановим Астаф'єва.

Даша Астаф'єва та Михайло Діанов

У свою чергу захисник також опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі спільний кадр зі співачкою та зазначив, що був радий зустрічі з нею.

"Неймовірна зустріч з неймовірною красунею!", - написав під світлиною Діанов.

Даша Астаф'єва та Михайло Діанов / Фото: instagram.com/dianovmiha

Раніше Даша Астаф'єва пригадала кумедну історію, як під час війни хильнула та вирішила записати відеоповідомлення головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

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