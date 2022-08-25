Даша Астаф'єва показала українця, який переказав 60 млн доларів на ЗСУ

Чоловік самостійно від початку повномасштабної війни Росії проти України переказав чималу суму коштів для українських захисників.

Від 24 лютого, коли РФ почала повномасштабне вторгнення на територію України, українці згуртувалися та почали допомагати одне одному.

Зокрема, вони почали донатити чималі суми коштів для українських захисників та переселенців. До прикладу, Олег Крот самостійно переказав на допомогу ЗСУ 60 мільйонів доларів та навіть не афішував це.

Українська співачка Даша Астаф'єва, яка й сама активно зайнялася волонтерством, вирішила, що про чоловіка має знати вся країна. Тож виконавиця показала його у своєму Instagram та розповіла про його внесок для перемоги України.

Даша Астаф'єва та Олег, який переказав 60 млн доларів для ЗСУ / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Знайомлю вас із людьми, яких повинна знати країна! Олег Крот – українець, який від початку вторгнення задонатив 60 млн доларів на ЗСУ. Мовчки. Обожнюю айтішників. Побачите на вулиці – подякуйте і обніміть", - написала артистка.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України багато українців, які в змозі це зробити, збирають гроші та переказують на допомогу. На День Незалежності Kalush Orchestra анонсував благодійний збір коштів – з кожного по 24 гривні. Завзятість українців захоплює, адже лише за пів доби вони зуміли зібрати два мільйони гривень.

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