Даша Астаф'єва показала, як роздавала їжу бабусям та дідусям на Дорогожичах у Києві

Співачка та модель Даша Астаф'єва з початком повномасштабного вторгнення рф до України, залишилася в Києві і активно волонтерить.

Цього разу Даша Астаф'єва зробила добру справу і взяла участь у акції "Обід без бід" благодійного фонду "Життєлюб".

Щодня в рамках акції "Обід без бід" волонтери безкоштовно роздають гарячу їжу тим, хто цього найбільше потребує – бабусям та дідусям. Акція відбувається на семи локаціях і на одній з них з'явилася й Даша.

Астаф'єва допомагала роздавати їжу літнім людям. Фото і відео з цього заходу артистка поділилася у Instagram:

"Я лишу це тут, аби ви всі іноді лише уявили, як би було без тих, хто робить добрі справи саме у фізичному сенсі. Це не докора Інтернет-військам. Але багатьом з нас треба вгамувати своє его. Йти та допомагати! "Обід без бід" щодня роздає гарячу їжу 1400 Ба та Ді на семи локаціях в різних районах Києва. На днях я роздавала обіди Ба та Ді на Дорогожичах", - розповіла Астаф'єва.

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Також виконавиця закликала всіх небайдужих приєднуватися і допомагати хто як може – фізично, або донатами.

Нагадаємо, днями Даша Астаф'єва звернулася до росіян, показавши фото звільненого з полону "азовця". Виконавиця наочно показала, який вигляд мають українські військові після російського полону та солдати РФ, яких начебто "били та морили голодом в Україні".

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