Даша Астаф'єва повеселила несподіваним сюрпризом від бойфренда: "Важить 40 кг"

Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва звикла до уваги від чоловіків, однак її бойфренд знає, як точно приголомшити свою кохану.

Днями обранець виконавиці зробив їй несподіваний сюрприз. Як розповіла Даша у своїх соцмережах, хлопець покликав її на двір, де чекав величезний улов - 40-кілограмовий товстолоб.

"Мій: "А йди я тобі щось велике покажу." Іду. Виводить на двір: Товстолобик. 40 кг", - розповіла Даша.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Здивоване обличчя Астаф'євої шанувальники побачили на світлині, яку вона також додала до свого допису. Також у коментарях фани пожартували над ситуацією та зазначили, що такий подарунок своїй коханій міг зробити лише справжній чоловік.

Ну на товстолоба позвати міг тільки справжній чоловік!

Це так романтично.

Дашо, ви йому скажіть, хай сам тепер і чистить!

Зазначимо, що Даша і сама дуже полюбляє рибалити. Час від часу співачка ділиться у соцмережах своїми досягненнями з вудкою.

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