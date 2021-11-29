Даша Астаф'єва пригадала свою першу "оголену" фотосесію: "Я була переляканою"

Зірку тоді критикував фотограф.

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва пригадала свою першу відверту фотосесію.

Так, за плечима у зірки чимало пікантних фотосетів. Втім, артистка вперше оголилася перед камерою, коли їй було 17-18 років. На YouTube-каналі у шоу "Як (не) любити себе голими" Даша пригадала, свій перший відвертий фотосет.

Даша Астаф'єва / instagram.com/da_astafieva

"Я була замріяною студенткою, невпевненою в собі. Тому коли фотограф сказав, аби я роздяглася, я просто скинула з себе одяг", - пригадала знаменитість.

До слова, Даша вважає це своєю перемогою, адже фотограф спочатку критикував її зовнішність. Так, він говорив Астаф'євій, що їй потрібно змінити форму брів. Також чоловік заявив, що у Даші криві зуби.

Даша Астаф'єва / instagram.com/da_astafieva

"До цього він мені сказав, що мені потрібно змінити форму брів, в мене негарні нігті, в мене зуби криві. Це насправді так і було, бо я була дівчиною з маленького містечка", - поділилась Даша.

Також знаменитість розповіла, що на фотосесії була присутня й дружина фотографа. Подружжя тоді сварилося. Даша ж, своєю чергою, була переляканою.

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