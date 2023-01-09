Даша Астаф'єва пригадала, як хильнула і почала записувати відео Залужному: "Мені не соромно"

Виконавиця зізналась, що хотіла б зустрітися з Валерієм Залужним і особисто йому подякувати.

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва відверто розповіла, з ким з українських медійних особистостей хотіла б зустрітися. І це виявився головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Як зізналась Даша, вона особисто подякувала б йому за те, що він робить для країни. Та, як виявилося, Астаф'єва вже намагалася зв'язатися з головнокомандувачем.

Коли співачка вечеряла зі своєю сім'єю, то трішки випила алкоголю. Артистка вирішила, що саме час записати відео для Валерія Залужного та подякувати йому.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Я якось хильнула і записала відео йому. Я вечеряла, і ми трішки хильнули у родинному колі. І я сказала, а давайте запишемо і подякуємо Залужному. І тут я трішки відчула цю долю, коли мені чуваки шлють у лічку всяке. Оце я трішки така теж стала! Але мені не соромно, тому що всі ми знаємо, який він герой і як багато він кожного дня робить, як він нас заспокоює. Це мій герой, особистий", - розповіла Даша у розмові з Петром Заставним.

Нагадаємо, у цьому ж таки інтерв'ю знаменитість також відверто зізналась, чи продала б свої оголені фото задля того, аби зібрати гроші на благодійність. Даша припустила, за якої умови вона б це зробила.

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