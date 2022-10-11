Даша Астаф'єва прокоментувала обстріли окупантами Києва: "Моєї вулиці немає"

Співачка та модель Даша Астаф'єва розповіла про наслідки вчорашніх ворожих обстрілів України.

Виконавиця Даша Астаф'єва прокоментувала масовані обстріли Росією Києва.

В Instagram-stories знаменитість поділилася дописом користувача, який розповідав про наслідки ворожих атак і опублікував світлини з парку Шевченка.

Астаф'єва поділилася, що ворожі обстріли безпосередньо торкнулися її. Окупанти пошкодили вулицю, де вона живе.

"Моєї вулиці немає. Дякую всім, хто шукав і запропонував допомогу. Мої люди завжди є", - прокоментувала Даша.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Згодом співачка емоційно звернулася до росіян. Знаменитість закликала їх іти геть з України, адже Росія програє у цій війні.

"Охорона у нас, що треба. Ідіть геть з України, сволота. Вам все одно вже п*зда", - емоційно написала Астаф'єва.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Читайте також: