Даша Астаф’єва різко відреагувала на чутки, що вийшла заміж за багатія

Подейкують, що артистка узаконила стосунки з чоловіком, молодшим від неї на 10 років.

Українська співачка та модель Даша Астаф’єва різко відреагувала на чутки про те, що вийшла заміж.

Днями блогер Богдан Беспалов у Мережі поширив інформацію, що Астаф’єва узаконила свої стосунки з бойфрендом, якого ретельно приховує від публіки. З посиланням на власні джерела Беспалов поінформував, що коханий молодший від Астаф’євої більше ніж на 10 років, а також має гарний прибуток, адже працює в IT-сфері.

Своєю чергою, Астаф’єву інформація про її особисте життя дуже обурила. На своїй сторінці в мікроблозі X (ексTwitter), Даша написала наступне:

"Хто виригнув Беспалова? Заригніть назад разом із кошенятами!".

Даша Астаф'єва про чутки про її одруження / Фото: twitter.com/DariiaAstafieva

Окрім того, як повідомив блогер, артистка його також заблокувала в Instagram.

Чи справді сталися зміни в особистому житті Астаф’єва коментувати не стала.

Даша Астаф'єва не показує коханого / Фото: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, що у вересні 2022 року Даша Астаф’єва повідомила, що більше не самотня. Артистка зізналася, що дуже закохана та щаслива. Окрім того раніше виконавиця ділилася, що її обранець набагато молодший від неї. Також Даша розповідала, що разом з коханим вона запустила книжковий застосунок UnderBooks, завдяки якому підписники можуть детально ознайомитися з творчістю митців України.

Даша Астаф'єва з коханим / Фото: instagram.com/da_astafieva

Раніше Даша Астаф'єва також ділилася, що родина її обранця дуже тепло до неї ставиться.

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