Даша Астаф'єва різко висловилася про свої виступи в РФ до війни: "Масштаби угоди з дияволом"

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва чесно зізналася, чому вона їздила виступати до РФ до повномасштабного вторгнення.

За словами Даші, до війни вона плекала російську культуру й захоплювалася нею через притаманний більшості комплекс меншовартості. Втім, згодом у неї зникла ця ілюзія й натомість прийшло відчуття провини за колишню позицію.

"Це моє відчуття провини, тому що я дуже любила все російське. Це внутрішнє відчуття колгоспу, яке ти намагався перебити російським кінематографом, класикою, бажанням говорити гарною російською. І це відчуття, що ми всі любили Росію і вважали її наддержавою... А коли я їздила і бачила, які вони всі скнари к*нчені. Я сварилася з людьми, доводячи, які вони насправді. Ти із заплющеними очима заходиш в аеропорт і носом чуєш, що ти у Росії. Це скупість, ненависть один до одного. І з цієї висоти любові, коли почалася війна, я пі*д*нулася об землю", - розповіла артистка в інтерв'ю Еммі Антонюк.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Також співачка поділилася, що всі свої значні гонорари вона отримувала від країни-агресорки тільки тому, що з українського шоубізнесу її витісняли інші відомі зірки, імена яких Даша називати не стала. Однак, вона не виправдовується і визнає, що тепер до кінця життя буде просити вибачення.

"Чому я виступала в Росії? Тому що не було місця тут. Усе було зайнято "щирими" українцями, якими зараз тут і не пахне. Я всі свої гроші великі заробила в Росії, тому що весь час, поки я там працювала, я терпіла. І до кінця свого життя я буду просити вибачення й розуміти масштаб своєї помилки, цієї угоди з дияволом", - зізналася артистка.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Зазначимо, з початку повномасштабної війни Даша Астаф'єва разюче змінилася, відсікла країну-агресорку назавжди і стала допомагати захисникам і захисницям України.

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва розповіла про свою залежність від заборонених речовин і як її подолала.

Читайте також: