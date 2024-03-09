Даша Астаф'єва різко висловилася про свої виступи в РФ до війни: "Масштаби угоди з дияволом"

Артистка щиро зізналася, що шкодує про своє минуле.
Українська співачка та модель Даша Астаф'єва чесно зізналася, чому вона їздила виступати до РФ до повномасштабного вторгнення.
За словами Даші, до війни вона плекала російську культуру й захоплювалася нею через притаманний більшості комплекс меншовартості. Втім, згодом у неї зникла ця ілюзія й натомість прийшло відчуття провини за колишню позицію.
"Це моє відчуття провини, тому що я дуже любила все російське. Це внутрішнє відчуття колгоспу, яке ти намагався перебити російським кінематографом, класикою, бажанням говорити гарною російською. І це відчуття, що ми всі любили Росію і вважали її наддержавою... А коли я їздила і бачила, які вони всі скнари к*нчені. Я сварилася з людьми, доводячи, які вони насправді. Ти із заплющеними очима заходиш в аеропорт і носом чуєш, що ти у Росії. Це скупість, ненависть один до одного. І з цієї висоти любові, коли почалася війна, я пі*д*нулася об землю", - розповіла артистка в інтерв'ю Еммі Антонюк.
Також співачка поділилася, що всі свої значні гонорари вона отримувала від країни-агресорки тільки тому, що з українського шоубізнесу її витісняли інші відомі зірки, імена яких Даша називати не стала. Однак, вона не виправдовується і визнає, що тепер до кінця життя буде просити вибачення.
"Чому я виступала в Росії? Тому що не було місця тут. Усе було зайнято "щирими" українцями, якими зараз тут і не пахне. Я всі свої гроші великі заробила в Росії, тому що весь час, поки я там працювала, я терпіла. І до кінця свого життя я буду просити вибачення й розуміти масштаб своєї помилки, цієї угоди з дияволом", - зізналася артистка.
Зазначимо, з початку повномасштабної війни Даша Астаф'єва разюче змінилася, відсікла країну-агресорку назавжди і стала допомагати захисникам і захисницям України.
Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва розповіла про свою залежність від заборонених речовин і як її подолала.
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