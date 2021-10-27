Даша Астаф'єва розійшлася зі своїм нареченим, який перебуває під слідством

Пара була разом п'ять років.

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва спантеличила прихильників неочікуваною звісткою.

Так, виконавиця зізналася, що розірвала стосунки зі своїм нареченим, бізнесменом Артемом Кімом, з яким була разом протягом п'яти років. Сумну новину Даша повідомила між іншим під час розмови з Олексієм Дурнєвим у його програмі "Тік-ток хвилинка".

Даша Астаф'єва та Артем Кім / instagram.com/da_astafieva

На запитання ведучого, що нового у житті Астаф'євої, вона сказала:

"З нового я можу розповісти, що я тепер гарна самотня жінка. Ми розійшлися з хлопцем, ну як розійшлися… Залишилися друзями як і всі нормальні люди", - коротко відповіла артистка.

Даша Астаф'єва та Артем Кім / instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, про те, що у Даші Астаф'євої роман з бізнесменом Артемом Кімом стало відомо 2016 року. Пара разом відвідувала дні народження друзів, подорожувала та планувала весілля.

Даша Астаф'єва та Артем Кім / instagram.com/da_astafieva

Та у серпні 2017 року Кіма затримали детективи НАБУ разом із спеціальною антикорупційною прокуратурою. Його підозрюють у розкраданні державних коштів на суму майже 27 млн грн при тендері на закупку техніки Южноукраїнською атомною електростанцією. Ця справа тягнеться від 2012 року. Тоді директором Южноукраїнської АЕС був батько Артема Віссаріон. Сам же Кім на підприємстві офіційно не працював. Батько Кіма проходить у справі як свідок, а сам Артем - як підозрюваний. Артема Кіма називають співорганізатором проведення незаконного тендера, у результаті якого було незаконно розтрачено майже 27 млн грн державних коштів.

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