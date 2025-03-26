Даша Астаф'єва розкрила, чим її підкорив чоловік та які в неї склалися стосунки з його сім'єю

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва розсекретила, скільки зустрічається зі своїм коханим та які в неї склалися стосунки з його сім'єю.

Виконавиця не приховує, що не самотня. Однак про стосунки знаменитість розповідає неохоче. Та в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко артистка привідкрила завісу особистого життя. Даша Астаф'єва зізналась, що вже понад три роки перебуває в стосунках із коханим, а їхня доленосна зустріч відбулася просто в спортзалі. Для знаменитості було важливим те, що він не сприймав її як відому співачку та модель Playboy. Саме цим її і підкорив обранець.

"Понад три роки (у стосунках – прим. ред.). Ми познайомились взагалі дуже випадково у спортзалі. І от чесно, як в кіно. Все закрутилося. Я думаю, що він не заглиблювався в мою творчість, і я дуже цьому радію, тому що для мене важливо, що є люди в житті, які не сприймають мене як Даша з Nikita або Даша з обкладинки Playboy", - ділиться знаменитість.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Також виконавиця розповіла про стосунки з сім'єю чоловіка. Артистка тепло відгукується про рідних. Зокрема, співачка зізнається, що сім'я має для неї важливе значення. З появою в житті коханого – коло рідних людей Даші Астаф'євої збільшилося. Знаменитість говорить, що для неї важливо, що поруч є близькі, які підтримають.

"Мені взагалі здається, що родини – це основа. І я радію, що є близькі з боку мого чоловіка, яких в мене вже немає. В мене немає дідуся, а з боку чоловіка є й бабуся, й дідусі. Я вважаю, що це дуже важливо для людини, мати підтримку близьких людей", - ділиться знаменитість.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ІНША АСТАФ'ЄВА: "я більше не про сіські-піські". Відверто про нову професію, чоловіка і власне горе

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська висловилася про стосунки з коханим. Артистка зізналась, чи одружені вони офіційно. Також виконавиця відповіла, що її обурює в стосунках.

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