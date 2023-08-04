Даша Астаф'єва розповіла, чим займається її бойфренд і чому його родина була проти їхніх стосунків

Артистка разом з коханим створили важливий проєкт з українськими письменниками.
Українська співачка та модель Даша Астаф'єва сьогодні, 4 серпня, святкує день народження.
Артистці випонвилося 38 років. Напередодні свого 38-річчя знаменитість представила важливий та цікавий проєкт - "UnderBooks" - книжковий застосунок, який зібрав книги лише українських авторів. Головна мета проєкту – підтримувати талановитих українських авторів, що створюють українськомовну літературу.
У програмі ЖВЛ Астаф'єва зізналася, що цей застосунок вона створила разом зі своїм бойфрендом, ім'я якого ретельно приховує:
"Ми так ввечері з хлопцем сиділи, щось слухали разом. І потім я показала вірші, які я колись начитувала. Він каже: "В тебе такий голос, якби ти була президентом, або якби ти закликала до якихось рішучих дій, то я, мабуть, пішов би за твоїм голосом. Я кажу: "Це моя мрія – озвучити щось класне, потрібне". Він працює в IT-сфері, він каже: "То давай створимо. Навіщо нам чекати?". І, врешті, ми створили те, що буде рятувати українців", - прокоментувала Астаф'єва.
Артистка поділилася, що бойфренд дуже сильно її підтримує і що їхні стосунки, які зав'язалися під час повномасштабної війни, врятували її. Також Даша пояснила, чому вона не квапиться представити обранця публічно:
"В минулих стосунках я відчула, що треба розповісти і це, можливо, надихне тих людей, які розчарувалися у стосунках і людях. І це певним чином зіграло не дуже гарно для цих стосунків. Тому зараз все, що я можу сказати, – стосунки це те, що мене врятувало. Те, що наші стосунки перейшли ще й в професійну сферу, що ми працюємо разом. Для мене це найбільший порятунок", - розговорилася знаменитість.
Також Даша зізналася, рідні її хлопця спочатку скептично ставилися до їхнього роману і не сприймали Дашу. Тож зараз зірка переосмислила свою кар'єру:
"Дуже багато було дорікань саме до моєї професії. Рідні мого хлопця не сприймали мене, переживали, що про мене скажуть люди. Тому я зараз як ніколи налаштована на створення сім'ї, на те, щоб розвиватися разом і бути гарним прикладом для людей", - пояснила Астаф'єва.
За словами Даші, до співочої кар'єри вона повертатися не збирається. По-перше, через невдалу операцію на голосових зв'язках Астаф'єва поки фізично не може співати, а по-друге в неї змінилися пріоритети:
"Я поки співати не можу. Фізично це не реально. Я зараз дуже уважно ставлюся до української творчості. Я відмовилася від своїх пісень. Я не вважаю що зараз час для розваг. Сьогодні у мене просто не повертається язик і нема бажання. Я постійно уявляю, як там військовим… Їм точно зараз не до "Авокадо" і не до "на цепкие веревки привяжу твое тело". Ну і самій мені… я переосмислила все. В усього є початок і в усього є кінець", - прокоментувала Даша.
Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва розповіла про різницю в віці з коханим і поділилася, який у нього характер.
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