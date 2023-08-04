Даша Астаф'єва розповіла, чим займається її бойфренд і чому його родина була проти їхніх стосунків

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва сьогодні, 4 серпня, святкує день народження.

Артистці випонвилося 38 років. Напередодні свого 38-річчя знаменитість представила важливий та цікавий проєкт - "UnderBooks" - книжковий застосунок, який зібрав книги лише українських авторів. Головна мета проєкту – підтримувати талановитих українських авторів, що створюють українськомовну літературу.

У програмі ЖВЛ Астаф'єва зізналася, що цей застосунок вона створила разом зі своїм бойфрендом, ім'я якого ретельно приховує:

"Ми так ввечері з хлопцем сиділи, щось слухали разом. І потім я показала вірші, які я колись начитувала. Він каже: "В тебе такий голос, якби ти була президентом, або якби ти закликала до якихось рішучих дій, то я, мабуть, пішов би за твоїм голосом. Я кажу: "Це моя мрія – озвучити щось класне, потрібне". Він працює в IT-сфері, він каже: "То давай створимо. Навіщо нам чекати?". І, врешті, ми створили те, що буде рятувати українців", - прокоментувала Астаф'єва.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва запустила новий застосунок / Фото: instagram.com/da_astafieva

Артистка поділилася, що бойфренд дуже сильно її підтримує і що їхні стосунки, які зав'язалися під час повномасштабної війни, врятували її. Також Даша пояснила, чому вона не квапиться представити обранця публічно:

"В минулих стосунках я відчула, що треба розповісти і це, можливо, надихне тих людей, які розчарувалися у стосунках і людях. І це певним чином зіграло не дуже гарно для цих стосунків. Тому зараз все, що я можу сказати, – стосунки це те, що мене врятувало. Те, що наші стосунки перейшли ще й в професійну сферу, що ми працюємо разом. Для мене це найбільший порятунок", - розговорилася знаменитість.

Даша Астаф'єва поки не показує коханого повністю / Фото: instagram.com/da_astafieva

Також Даша зізналася, рідні її хлопця спочатку скептично ставилися до їхнього роману і не сприймали Дашу. Тож зараз зірка переосмислила свою кар'єру:

"Дуже багато було дорікань саме до моєї професії. Рідні мого хлопця не сприймали мене, переживали, що про мене скажуть люди. Тому я зараз як ніколи налаштована на створення сім'ї, на те, щоб розвиватися разом і бути гарним прикладом для людей", - пояснила Астаф'єва.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

За словами Даші, до співочої кар'єри вона повертатися не збирається. По-перше, через невдалу операцію на голосових зв'язках Астаф'єва поки фізично не може співати, а по-друге в неї змінилися пріоритети:

"Я поки співати не можу. Фізично це не реально. Я зараз дуже уважно ставлюся до української творчості. Я відмовилася від своїх пісень. Я не вважаю що зараз час для розваг. Сьогодні у мене просто не повертається язик і нема бажання. Я постійно уявляю, як там військовим… Їм точно зараз не до "Авокадо" і не до "на цепкие веревки привяжу твое тело". Ну і самій мені… я переосмислила все. В усього є початок і в усього є кінець", - прокоментувала Даша.

Даша Астаф'єва до повномасштабного вторгнення / Фото: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва розповіла про різницю в віці з коханим і поділилася, який у нього характер.

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