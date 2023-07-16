Даша Астаф'єва розповіла про різницю у віці зі своїм бойфрендом та зізналась, чому приховує його

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва не приховує, що не самотня, однак про свого бойфренда не поспішає багато чого розповідати, а тим більше показувати його.

Як пояснила знаменитість, у неї вже був раніше гіркий досвід. Коли артистка починала ділитися подробицями особистого життя, то все йшло шкереберть. Тож нині Даша мовчить про коханого, адже переконана, що щастя полюбляє тишу.

"Зі свого досвіду я знаю, що коли ти починаєш розповідати про особисте життя, починається купа проблем. Завжди з'являються якісь люди-хейтери, які щось знають про твого хлопця. Який він там поганий, бандит, авантюрист, ще щось там. Як кажуть, щастя любить тишу", - розповіла артистка у подкасті Тетяни Гончарової.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Утім, трішки Астаф'єва все ж таки може розповісти про коханого. За словами артистки, бойфренд молодший за неї, однак ця різниця у віці зовсім не помітна. Також співачці подобається, що чоловік не змагається з нею. Даша переконана, що її коханий – це "казковий джентльмен".

"Це перша людина, що вона настільки чемна. Просто якийсь казковий джентльмен. Правильне виховання. Я зрозуміла, що це перший чоловік, який зі мною не змагається. Ні в чому. У нас хоч і різниця у віці, але він завжди каже: "Та куди, ну ти ж маленька!". І це такі слова, що вони тебе одразу ставлять на своє місце", - поділилася артистка.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, нещодавно старша донька акторки та ведучої Олени Кравець вперше показала свого хлопця. 20-річна Марія опублікувала кадр, де позувала в палких обіймах коханого.

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