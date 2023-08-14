Даша Астаф'єва розповіла про стосунки з бойфрендом під час війни та про спільний бізнес

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва розповіла про стосунки з коханим чоловіком під час війни та про їхній спільний прооєкт.

Артистка познайомилася зі своїм бойфрендом, якого вона нині ретельно приховує від публіки, під час повномасштабної війни. За словами Даші, коханий був для неї рятівним колом. Чоловік не дав знаменитості опустити руки, а також дав стимул рухатися далі та пробувати у житті щось нове.

Даша Астаф'єва

"Кохання – це дійсно такий процес, який створює все найкраще. Так трапилося і в моєму житті. Кохання мене врятувало від загибелі, мені здається. Я так від перших днів повномасштабного вторгнення склала лапки і думала, що все – це кінець. Стосунки з моїм коханим…Вони втілили все найкраще в життя, чого я не могла зробити до війни. Мабуть, пробудили, запевнили, що треба жити, треба рятувати все прекрасне у цьому житті. Я дуже радію, що ми працюємо разом, ми створюємо контент, ми допомагаємо людям, які не мають часу або не мають можливості читати літературу", - розповіла Астаф'єва в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Разом з бойфрендом виконавиця запустила спільний бізнес-проєкт - книжковий застосунок UnderBooks, мета якого - ознайомити передплатників з українською літературою. Зокрема, це застосунок, де користувачі можуть прослухати книги літературних діячів України.

Даша Астаф'єва

За словами співачки, їй подобається працювати разом з коханим. Вони почуваються ніби на одній хвилі. Також пара не хвилюється, якщо проєкт виявиться неприбутковим, адже вони в будь-якому випадку зроблять щось корисне для країни.

"Я кажу: "Навіть якщо це не вистрелить фінансово, просто уяви, який ми вклад робимо у розвиток нашої країни і як багато нового дізнаємося ми", - поділилася артистка.

Цього не очікував ніхто: сюрприз від Астаф'євої

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва розповіла, ким працює її бойфренд та чому його рідні були скептично налаштовані щодо неї.

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