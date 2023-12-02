Даша Астаф'єва шокувала, як під час війни повністю посивіла: "Фарбуюся раз на тиждень"

Виконавиця зізналась, що перше сиве волосся у неї з'явилося взагалі в 16 років.

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва шокувала, як під час повномасштабної війни в Україні повністю посивіла.

Виконавця в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" поділилася, що сиве волосся у неї з'явилося неабияк рано. Зокрема, сивіти Астаф'єва почала у 16 років, як і свого часу її тато. Тож, Астаф'єва, аби приховувати сивину, постійно фарбує волосся.

"У мене сиве волосся з'явилося дуже рано, десь у 16 років, як у тата. Мій тато весь сивий. Я просто фарбуюся у свій колір, але в мене вже повністю сива голова", - поділилася знаменитість.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва зізналась, що з початком повномасштабної війни її волосся повністю посивіло, хоча раніше виділялися лише певні пасма. Нині співачці доводиться щотижня ходити до перукаря та фарбуватися.

"Фарбуюся раз на тиждень. З війною повністю стала сива", - зізналась артистка.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, Даша Астаф'єва через повномасштабну війну не виїжджала за кордон та весь час перебувала в Києві. Знаменитість активно волонтерить та допомагає українським захисникам.

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