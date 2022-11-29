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Даша Астаф'єва та Леся Нікітюк у фартухах на кухні показали, що роблять, коли з'являється світло

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
93
Час на прочитання
1 хв
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Даша Астаф'єва та Леся Нікітюк у фартухах на кухні показали, що роблять, коли з'являється світло

Даша Астаф'єва та Леся Нікітюк

Артистки насмішили користувачів Мережі.

Співачка Даша Астаф'єва та телеведуча Леся Нікітюк потішили кумедним відео і показали, що роблять, коли вмикають світло. 

Днями дві зірки зустрілися на знімальному майданчику, де разом приготували декілька страв. Але Даша та Леся приділили увагу не тільки кулінарії, а й змогли знати веселий ролик.

На відео Нікітюк та Астаф'єва у фартухах бігали по кухні та намагалися встигнути все, поки знову не зникло електропостачання в оселі. 

"Коли ДТЕК дали світло", - підписала ролик Леся Нікітюк. 

"Коли ДТЕК сказали, зараз подивимся, що вони там нагодували", - також додала коментар Астаф'єва. 

Ситуація виявилася знайомою для багатьох українців, адже зараз у кожному регіоні країни діють відключення електроенергії. 

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Дата публікації
Перегляди
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