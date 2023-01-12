Даша Астаф'єва та Олексій Дурнєв стали ведучими нового шоу про побачення на ТЕТ

Від 13 лютого о 18:00 у новому сезоні на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра реаліті-шоу "Побачення без фільтрів".

Його ведучими та експертами стануть Даша Астаф'єва, Олексій Дурнєв, Андрій Рибак, Анастасія Зухвала та Валерія Мандзюк. Саме вони коментуватимуть побачення наосліп, на які ходитимуть люди в активному пошуку другої половинки.

"Кохання – це те, що мотивує рухатися, добиватися та ставати краще. В "Побаченнях без фільтрів" ми хочемо показати силу кохання, різноманітність характерів і стосунків та надихнути на романтичні жести. Навіть зараз, під час війни, ми продовжуємо прагнути знайти "своє", "рідне". Та поки пошуки продовжуються, ТЕТ підійме настрій, бойовий дух і наділить сміливістю", – розповіла Оксана Петришин, генеральна продюсерка телеканалу ТЕТ.

"Побачення без фільтрів" – найчесніше шоу про те, як побудувати стосунки. Це концентрація гумору та романтики без фільтрів, така, як вона є в реальному житті, а не в казках.

Глядачі зазирнуть у чужі побачення, романтичні, кумедні та екстраординарні, а коміки скажуть вголос те, що зазвичай пари бояться сказати один одному на першому побаченні. Звісно, без нападів розчулення та іспанського сорому не обійтися.

Даша Астаф'єва та Олексій Дурнєв

120 самотніх людей спробували своє щастя на проєкті та сходили на 60 оригінальних побачень. Майже 40 пар продовжили стосунки за кадром. Були як дуже романтичні побачення, так і дуже оригінальні.

Частину проєкту було знято до 24 лютого 2022 року та перервано через війну, втім восени знімання поновилися – аби попри все глядачі змогли усміхнутися, зарядится позитивом і надихнутися.

Не пропустіть прем'єру нового реаліті-шоу "Побачення без фільтрів" – від 13 лютого о 18:00 на телеканалі ТЕТ.

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