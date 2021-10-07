Даша Астаф'єва у чорному боді еротично розставила ноги та знялася з вудочкою

Даша Астаф'єва у чорному боді еротично розставила ноги та знялася з вудочкою

Артистка є відданою прихильницею риболовлі.

Українська співачка, модель та акторка Даша Астаф'єва влаштувала чергову відверту фотосесію просто на озері у Києві.

Артистка як реквізит використала чорну вудочку. Даша постала у чорному боді, панчохах, високих рукавицях та на підборах. У такому вигляді знаменитість звабливо дефілювала містком, та навіть спробувала упіймати рибу. Як відомо, Астаф'єва є відданою прихильницею риболовлі.

Як повідомила артистка, знімання відбувалися на озері Корольок, що на лівому березі столиці.

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

На сторінці в Instagram Даша поділилася гарячими фото та відео з бекстейджу. Шанувальники зазначили, що артистка має приголомшливий вигляд і не дає спокою їхній уяві.

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