Даша Астаф'єва у чорному боді еротично розставила ноги та знялася з вудочкою

Артистка є відданою прихильницею риболовлі.
Українська співачка, модель та акторка Даша Астаф'єва влаштувала чергову відверту фотосесію просто на озері у Києві.
Артистка як реквізит використала чорну вудочку. Даша постала у чорному боді, панчохах, високих рукавицях та на підборах. У такому вигляді знаменитість звабливо дефілювала містком, та навіть спробувала упіймати рибу. Як відомо, Астаф'єва є відданою прихильницею риболовлі.
Як повідомила артистка, знімання відбувалися на озері Корольок, що на лівому березі столиці.
На сторінці в Instagram Даша поділилася гарячими фото та відео з бекстейджу. Шанувальники зазначили, що артистка має приголомшливий вигляд і не дає спокою їхній уяві.
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