Даша Астаф'єва у льолі дала майстер-клас, як займатися сексом під час війни, і до чого тут Марченко

Українська акторка та співачка Даша Астаф'єва записала гумористичний ролик, у якому порадила, як займатися сексом під час війни.

Даша Астаф'єва взяла участь у проєкті WAW Ukraine. Цей проєкт має за мету боротися з глобальною дезінформацією та пропагандою.

Астаф'єва записала ролик, уякому в жартівливій формі розповіла, як в умовах війни можна займатися сексом. "Make Sex Not War! Для українців ці слова останні пів року набувають особливого змісту. Я завжди казала, що секс і гумор врятують світ, а сьогодні ми щодня доводимо це!" – прокоментувала ролик артистка.

У відео Даша Астаф'єва виступає порадницею і розповідає про мистецтво кохання під час війни.

"Якщо кохаючись ви почули сирену, пам'ятайте, що у вас є дві хвилини щоб закінчити і ще три, щоб дістатися бомбосховища", - каже Даша.

Якщо ж ви у шлюбі більше 15 років, зазначає Астаф'єва, то від початку першої сирени ви не лише встигнете насолодитись одне одним, а ще й "прийняти душ, прибрати квартиру, швидко зробити чай і бутерброди і спуститися до підвалу, щоб зайняти найкраще місце".

Також артистка радить експериментувати і пробувати різні пози. Так, зірка детально розповідає про пози під назвою "волонтер", "спецоперація".

Окрім того, Даша пропонує для різноманіття спробувати рольові ігри. Говорячи це, Даша з'являється в образі Оксани Марченко, коли вона закуталась у хустку та звернулась до Ердогана, щоб той допоміг витягнути з в'язниці Медведчука. Для рольових ігор, каже Астаф'єва, вам знадобиться хустка, окуляри та знання іноземних мов.

Читайте також: