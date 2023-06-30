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Даша Астаф'єва у жіночному образі захопила фотосесією з бавовною

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
452
Час на прочитання
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Даша Астаф'єва у жіночному образі захопила фотосесією з бавовною

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Зірка написала, чого бажає.

Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва зачарувала шанувальників гарними кадрами.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася новими світлинами. У кадрі Астаф'єва постала у жіночному образі - чорній обтислій сукні нижче коліна та червоних туфлях-човниках. Волосся співачка зібрала у елегантний пучок.

Особливими атрибутом до образу Даші стала гілочка бавовни, яка для українців за час війни набула символічного значення. 

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

У підписі до фото Астаф'єва поділилася з шанувальниками своїми бажаннями, які сьогодні поділяють мільйони українців.

"Бажаю здоров’я кожному захиснику України і бавовни в кожному ворожому місті, самі знаєте де", - написала Даша.

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Раніше Даша Астаф'єва зворушила Мережу кадрами зі своєю бабусею, яка відмовилася виїжджати з рідної Дніпропетровщини.

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Дата публікації
Перегляди
452
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