Даша Астаф'єва у жіночному образі захопила фотосесією з бавовною

Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва зачарувала шанувальників гарними кадрами.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася новими світлинами. У кадрі Астаф'єва постала у жіночному образі - чорній обтислій сукні нижче коліна та червоних туфлях-човниках. Волосся співачка зібрала у елегантний пучок.

Особливими атрибутом до образу Даші стала гілочка бавовни, яка для українців за час війни набула символічного значення.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

У підписі до фото Астаф'єва поділилася з шанувальниками своїми бажаннями, які сьогодні поділяють мільйони українців.

"Бажаю здоров’я кожному захиснику України і бавовни в кожному ворожому місті, самі знаєте де", - написала Даша.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Раніше Даша Астаф'єва зворушила Мережу кадрами зі своєю бабусею, яка відмовилася виїжджати з рідної Дніпропетровщини.

Читайте також: