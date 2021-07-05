Даша Астаф'єва в портупеї еротично попозувала на гойдалці: "Гаряча, як асфальт у спеку"

Зірка спричинила фурор новими відвертими знімками.
Акторка та співачка Даша Астаф'єва знялася у новій еротичній фотосесії.
Так, перед камерою модель постала у шкіряній портупеї з перлинами на голе тіло. Знаменитість також одягнула чокер та чалму. 35-річна зірка спокусливо позувала на широкій гойдалці, засвітивши груди та сідниці.
У дописі Даша залишила прозу, яку, ймовірно, написала сама.
Быть воспоминанием
Один из самых ответственных навыков оказывается…
Музыкой быть, ароматом с мурашками на коже и тем первым приятным, что вспоминается при пробуждении.
Теплом, в которое возвращаться с разбега иногда так же необходимо, как выйти не на своей остановке.
Смешным остаться, срывать так и не наладившиеся отношения со сном.
Непослушным локоном, который будут всегда поправлять не те, и зачем?
Пусть торчит.
Предателем быть, который уходя не оглядывается.
Маша говорит, любовь так похожа на многоточия…
Так и есть. Мы все - чьи-то знаки препинания.Пишите грамотно
Чужие ошибки - больно.
Зі свого боку, фани оцінили і вірш, і гарячі знімки кумирки.
- Геніально і фото, і текст, і ви
- Богиня! Що там казати
- Аж голова обертом! Жінка мрії
- Як можна витримати, настільки це красиво
- Гаряча, як асфальт у спеку
Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва посвітила сосками у прозорій сорочці. Артистка розбурхала уяву фанів.