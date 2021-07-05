Даша Астаф'єва в портупеї еротично попозувала на гойдалці: "Гаряча, як асфальт у спеку"

Даша Астаф'єва в портупеї еротично попозувала на гойдалці: "Гаряча, як асфальт у спеку"

Зірка спричинила фурор новими відвертими знімками.

Акторка та співачка Даша Астаф'єва знялася у новій еротичній фотосесії.

Так, перед камерою модель постала у шкіряній портупеї з перлинами на голе тіло. Знаменитість також одягнула чокер та чалму. 35-річна зірка спокусливо позувала на широкій гойдалці, засвітивши груди та сідниці.

instagram.com/da_astafieva

У дописі Даша залишила прозу, яку, ймовірно, написала сама.

Быть воспоминанием

Один из самых ответственных навыков оказывается…

Музыкой быть, ароматом с мурашками на коже и тем первым приятным, что вспоминается при пробуждении.

Теплом, в которое возвращаться с разбега иногда так же необходимо, как выйти не на своей остановке.

Смешным остаться, срывать так и не наладившиеся отношения со сном.

Непослушным локоном, который будут всегда поправлять не те, и зачем?

Пусть торчит.

Предателем быть, который уходя не оглядывается.

Маша говорит, любовь так похожа на многоточия…

Так и есть. Мы все - чьи-то знаки препинания.Пишите грамотно

Чужие ошибки - больно.

instagram.com/da_astafieva

Зі свого боку, фани оцінили і вірш, і гарячі знімки кумирки.

Геніально і фото, і текст, і ви

Богиня! Що там казати

Аж голова обертом! Жінка мрії

Як можна витримати, настільки це красиво

Гаряча, як асфальт у спеку

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва посвітила сосками у прозорій сорочці. Артистка розбурхала уяву фанів.

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