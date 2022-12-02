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Даша Астаф'єва відповіла на пропутінські заяви Каньє Веста: "Пасує костюм г*ндона"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Даша Астаф'єва відповіла на пропутінські заяви Каньє Веста: "Пасує костюм г*ндона"

Співачка попрощалася із репером у Twitter.

Українська співачка Даша Астаф'єва відреагувала на висловлювання американського репера Каньє Веста, який висловився на підтримку Путіна та Гітлера.

Після скандальних заяв виконавця від нього відвернулося багато шанувальників, а у Мережі здійнялася хвиля хейту на його адресу. Відповіла на висловлювання Веста й Астаф'єва.

"Як каньєуесту все ж таки пасує костюм г*ндона! Пропоную пігодогам чорні целофанові плащі - стильно і зручно", - написала співачка. 

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Також Даша попрощалася із Вестом у Twitter, адже після таких промов власник соцмережі Ілон Маск заблокував його акаунт. 

Нагадаємо, що скандал навколо Каньє Веста виник після того, як репер в інтерв'ю з радіоведучим та конспірологом Алексом Джонсом назвав себе "нацистом" і висловив симпатію Адольфу Гітлеру. Крім того, Каньє заявив, що він "дуже пропутінський та проросійський" та вважає, що  Америка "відмовилася від традиційних цінностей і прийняла сатанізм".

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Дата публікації
Перегляди
167
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