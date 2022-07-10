Даша Астаф'єва відповіла, з ким з російських артистів досі спілкується

У відомої української акторки та співачки Даші Астаф'євої раніше у Росії було чимало рідних, знайомих та друзів.

Та, як зізналась знаменитість, майже всі вони просто "розвіялися" від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу ISLND TV.

Утім, з деякими Даша досі спілкуються. Зокрема, співачка листується з гумористкою Катериною Варнавою та коміком Семеном Слєпаковим. Як говорить Астаф'єва, у месенджерах вона їм пише першою. А все тому, що хоче переконатися, чи досі вони підтримують Україну та адекватно розуміють ситуацію.

Даша Астаф'єва / Фото: Instagram Даші Астаф'євої

Також у Даші є чимало родичів зі сторони тата в РФ. Та з ними співачка припинила підтримувати зв'язок, адже вони "зомбовані" російською пропагандою.

"Вони просто розвіялися. Деякі друзі писали, питали про мій емоційний стан. Я досі переписуюсь зі своїми зірковими друзями: із Катею Варнавою та Слєпаковим. Але я пишу перша, щоб зрозуміти, чи вони залишилися ще людьми. Родичів, які живуть в РФ, їх просто не стало", - відверто розповіла Даша.

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