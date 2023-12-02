Даша Астаф'єва відверто розповіла про стосунки з коханим та як на них вплинула спільна робота

Відома українська акторка та співачка Даша Астаф'єва розповіла про стосунки з бойфрендом, а також як на них вплинув спільний бізнес.

Зокрема, виконавиця вже давно не самотня, однак свого коханого артистка воліє не розкривати. В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Даша теж не стала вдаватися в подробиці, а лише відверто зізналась, що вона неабияк закохана та щаслива.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Чесно, не хочу заглиблюватися в особисті стосунки. У мене зараз таке правило, що про особисте я не хочу говорити. Хочу вам сказати, що в мене все добре, що я закохана, щаслива і радію всьому досвіду. Я впевнена, що це єдине, що мене тримає, допомагає жити і знаходити сенси. Я бажаю кожній людині, яка почувається самотньо, вірити в те, що є справжнє кохання", - поділилася артистка.

А от про спільний бізнес виконавиця залюбки розповіла. До слова, Даша разом з чоловіком створила книжковий застосунок UnderBooks, завдяки якому передплатники можуть детально ознайомитися з творчістю митців України. Виконавиця говорить, що раніше боялася працювати з коханою людиною над спільним проєктом. Однак наразі думка артистки змінилася. Астаф'єва говорить, що спільний бізнес взагалі не впливає негативно на стосунки, а навпаки – лише їх зміцнює.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Я завжди боялася працювати разом або разом залучатися до якихось процесів. Мені здавалось, що люди з окремих галактик, вони більше знаходять спільну мову. Як виявилось, ні", - поділилася артистка.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва почала зустрічатися з бойфрендом вже під час повномасштабної війни. Вперше про нього співачка розповіла у квітні минулого року. Знаменитість не планує розкривати свого коханого. Лише якось Даша зізналась, що він молодший за неї.

Читайте також: