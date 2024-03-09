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Даша Астаф'єва відверто зізналася, як родина бойфренда ставиться до неї

Даша Астаф'єва відверто зізналася, як родина бойфренда ставиться до неї

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Артистка розчулила зізнанням про те, які емоції їй вперше подарував хлопець.

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва поділилася, у яких стосунках перебуває з родиною бойфренда.

Знаменитість стверджує, що з приходом у її життя нових стосунків багато речей сталося вперше. Зокрема, родина бойфренда вперше за життя сприйняла її з неймовірним теплом. І зізналася, що її коханий проявляє неабияку турботу й заліковує дитячі травми.

"Я дуже вдячна своєму бойфренду за відчуття, яке я дуже давно втратила: відчуття родини, коли тебе люблять. Це перший бойфренд, родина якого мене любить. Від них я не приходжу і не боюся, що вони скажуть: "Ой, ми дивилися твої інтерв'ю…". І що ж вони там побачили. А це інтерв'ю, які зберігають бабуся й дідусь, дивляться, підтримують, запитують як я, коли закінчила (працювати – прим. ред.)… Це неймовірні відчуття. Це, до речі, перша людина, яка подарувала ті відчуття, яких у мене не було в дитинстві, коли тебе хвалять, дозволяють обрати бажане, коли роблять, як ти просиш. Я все життя страждаю від того, що мене позбавляли цього всього у дитинстві", – розповіла зірка в інтерв'ю Еммі Антонюк.

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

До того ж Даша зізналася, що більшість її попередніх стосунків закінчувалися саме через батьків її хлопців, які не сприймали її.

"Мені важливо, щоб мене сприймали батьки хлопців. І всі стосунки, які закінчилися, здебільшого таке рішення було через те, що мене так і не сприйняли батьки. Бо їм було соромно, що я гола, вважали, що я тупа в інтерв'ю, не цікавлюсь політикою, заробляю більше і принижую хлопця, що він ледачий. І це майже всі хлопці. Чому я на них велася, я не знаю", – пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва прокоментувала свої виступи в Росії до повномасштабного вторгнення й пояснила, чому свого часу так чинила.

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