Даша Астаф'єва відверто зізналася, як родина бойфренда ставиться до неї

Артистка розчулила зізнанням про те, які емоції їй вперше подарував хлопець.
Українська співачка та модель Даша Астаф'єва поділилася, у яких стосунках перебуває з родиною бойфренда.
Знаменитість стверджує, що з приходом у її життя нових стосунків багато речей сталося вперше. Зокрема, родина бойфренда вперше за життя сприйняла її з неймовірним теплом. І зізналася, що її коханий проявляє неабияку турботу й заліковує дитячі травми.
"Я дуже вдячна своєму бойфренду за відчуття, яке я дуже давно втратила: відчуття родини, коли тебе люблять. Це перший бойфренд, родина якого мене любить. Від них я не приходжу і не боюся, що вони скажуть: "Ой, ми дивилися твої інтерв'ю…". І що ж вони там побачили. А це інтерв'ю, які зберігають бабуся й дідусь, дивляться, підтримують, запитують як я, коли закінчила (працювати – прим. ред.)… Це неймовірні відчуття. Це, до речі, перша людина, яка подарувала ті відчуття, яких у мене не було в дитинстві, коли тебе хвалять, дозволяють обрати бажане, коли роблять, як ти просиш. Я все життя страждаю від того, що мене позбавляли цього всього у дитинстві", – розповіла зірка в інтерв'ю Еммі Антонюк.
До того ж Даша зізналася, що більшість її попередніх стосунків закінчувалися саме через батьків її хлопців, які не сприймали її.
"Мені важливо, щоб мене сприймали батьки хлопців. І всі стосунки, які закінчилися, здебільшого таке рішення було через те, що мене так і не сприйняли батьки. Бо їм було соромно, що я гола, вважали, що я тупа в інтерв'ю, не цікавлюсь політикою, заробляю більше і принижую хлопця, що він ледачий. І це майже всі хлопці. Чому я на них велася, я не знаю", – пояснила артистка.
Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва прокоментувала свої виступи в Росії до повномасштабного вторгнення й пояснила, чому свого часу так чинила.
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