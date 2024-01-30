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Даша Астаф'єва відверто зізналася, чи повернеться до співочої кар'єри

Даша Астаф'єва відверто зізналася, чи повернеться до співочої кар'єри

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Артистка також поділилася своїми поглядами на сучасний шоубіз.

Українська співачка Даша Астаф'єва відверто зізналась, чи планує повертатися на сцену як співачка.

На своїй сторінці в Instagram артистка запевнила, що наразі не бачить себе в ролі співачки, адже для неї в пріоритеті – допомагати українським бійцям.

"Ледь не щодня мене запитують, чи не хочу я повернутися на сцену. Зараз я відчуваю, що ні. Із розбитим серцем постійно відмовляю запитам на виступи. Не до веселих пісень і яскравого вбрання. Уявіть, зранку обстріл, а ввечері я в костюмі напівоголеного зайця заводжу своє: "Аво-авокадо, ммм", - розповіла Даша.

Втім, Астаф'єва жодним чином не засуджує діяльність колег-артистів. А навпаки підтримує їх, адже вони платять податки, роблять збори для армії й підтримують емоційний стан людей. І додає, що не треба життя ставити на паузу.

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Я не проти артистів, у жодному разі. Люди заробляють гроші, платять податки, дають робочі місця, збирають гроші на армію – усе це зараз надважливо. І тим паче їхня робота корисна для українців – від одного "Єдиного марафону" можна стріхою потекти, треба споживати різний український контент, і розважальний теж. Але я… не відчуваю себе зараз на сцені", - прокоментувала знаменитість.

А наприкінці свого допису зірка заінтригувала шанувальників своєю заявою про можливе повернення до виступів, але вже після закінчення повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва шокувала архівним фото з дитинства, де мала стрижку "під хлопчика".

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