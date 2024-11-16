Даша Астаф'єва відвідала рідне місто та замилувала, як її зустріли рідні: "До сліз"

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва показала довгоочікувану поїздку до рідного міста Покров.

Так, знаменитість приїхала на Дніпропетровщину погостювати у рідних. Не втрачаючи нагоди, Даша відвідала місця, де раніше бувала значно частіше. І у своєму фотоблогу поділилася затишною атмосферою. Зокрема, модель попозувала без жодної краплі макіяжу у шапці на тлі поля й показала, як її частували близькі.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва у рідних / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Дома ах*єнно", - емоційно поділилася враженнями зірка.

У коментарях публікації Астаф'євої фани зазначили, що цією серією фото їй повністю вдалося передати родинну атмосферу та теплоту спогадів. Водночас земляки співачки почали ділитися своїми й підтримувати артистку.

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Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія розсекретила, чи повернеться вона з доньками до України з Лондону напередодні новорічних свят. До того ж показала, як родина прикрасила їхню оселю за кордоном.

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