Даша Астаф'єва відвідала рідне місто та замилувала, як її зустріли рідні: "До сліз"

Артистка поділилася емоціями від подорожі.
Українська співачка та модель Даша Астаф'єва показала довгоочікувану поїздку до рідного міста Покров.
Так, знаменитість приїхала на Дніпропетровщину погостювати у рідних. Не втрачаючи нагоди, Даша відвідала місця, де раніше бувала значно частіше. І у своєму фотоблогу поділилася затишною атмосферою. Зокрема, модель попозувала без жодної краплі макіяжу у шапці на тлі поля й показала, як її частували близькі.
"Дома ах*єнно", - емоційно поділилася враженнями зірка.
У коментарях публікації Астаф'євої фани зазначили, що цією серією фото їй повністю вдалося передати родинну атмосферу та теплоту спогадів. Водночас земляки співачки почали ділитися своїми й підтримувати артистку.
- Королева Нікопольщини
- О, Чортомлик. Недалеко від мого дому, міста, яке напівзруйноване обстрілами
- Дашо, відчувається ваша душа
- Боже, до сліз. Мої в Нікополі
Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія розсекретила, чи повернеться вона з доньками до України з Лондону напередодні новорічних свят. До того ж показала, як родина прикрасила їхню оселю за кордоном.
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