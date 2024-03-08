Даша Астаф'єва вперше розповіла про колишню залежність і шокувала, який вигляд мала в 90-х

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва вперше зізналася, що певний період часу вона мала серйозну залежність.

Так, артистка приголомшила, як за час своєї активної співочої кар'єри вона була залежною і вживала шкідливі речовини. Втім, вона вчасно оговталася та взяла під контроль ситуацію, адже побачила, як поступово втрачає своє життя та можливості.

"Якщо озирнутися на мою творчість, то коли я зникала з радарів, то це були часи моєї залежності. Коли я приходила до психоаналітика лікувала "метеозалежність" два роки. Бо не мала сили сказати, що я спробувала якісь речовини і мені здається, це найкайфовіше у житті. Але після цього кайфу ти можеш замислитися, скільки тисяч моментів тобі треба заплатити, щоб прийти до нормального психічного стану. Від похмілля – один день, а від чогось іншого – тижні. І це велика плата", - відверто розповіла Астаф'єва в інтерв'ю Еммі Антонюк.

Даша Астаф'єва

Також зірка розповіла про ставлення до тіла у підлітковому віці. Зокрема, Даша поділилася, що її з дитинства надихали жінки з пишними здоровими формами, коли її однолітки захоплювалися худорлявими моделями, що свого часу було в тренді. І показала одне зі своїх фото, на якому постає худорлявою і одягненою у деякі речі мами.

Даша Астаф'єва у дитинстві

"Я дуже страждала від того, що була худа в дитинстві. Коли мої подружки були вже жіночками, я була настільки мала і настільки потворна поруч із ними. Я зі своїми однокласницями. Подивись на мої ніжки. З тими самими крутими дівчатами, які "тримали" всю школу", - додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва показала, який вигляд має до та після макіяжу, і як доглядає за шкірою.

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