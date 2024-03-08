Даша Астаф'єва вперше розповіла про колишню залежність і шокувала, який вигляд мала в 90-х

Артистка поділилася, як їй вдалося зупинити себе від фатальних наслідків.
Українська співачка та модель Даша Астаф'єва вперше зізналася, що певний період часу вона мала серйозну залежність.
Так, артистка приголомшила, як за час своєї активної співочої кар'єри вона була залежною і вживала шкідливі речовини. Втім, вона вчасно оговталася та взяла під контроль ситуацію, адже побачила, як поступово втрачає своє життя та можливості.
"Якщо озирнутися на мою творчість, то коли я зникала з радарів, то це були часи моєї залежності. Коли я приходила до психоаналітика лікувала "метеозалежність" два роки. Бо не мала сили сказати, що я спробувала якісь речовини і мені здається, це найкайфовіше у житті. Але після цього кайфу ти можеш замислитися, скільки тисяч моментів тобі треба заплатити, щоб прийти до нормального психічного стану. Від похмілля – один день, а від чогось іншого – тижні. І це велика плата", - відверто розповіла Астаф'єва в інтерв'ю Еммі Антонюк.
Також зірка розповіла про ставлення до тіла у підлітковому віці. Зокрема, Даша поділилася, що її з дитинства надихали жінки з пишними здоровими формами, коли її однолітки захоплювалися худорлявими моделями, що свого часу було в тренді. І показала одне зі своїх фото, на якому постає худорлявою і одягненою у деякі речі мами.
"Я дуже страждала від того, що була худа в дитинстві. Коли мої подружки були вже жіночками, я була настільки мала і настільки потворна поруч із ними. Я зі своїми однокласницями. Подивись на мої ніжки. З тими самими крутими дівчатами, які "тримали" всю школу", - додала знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф'єва показала, який вигляд має до та після макіяжу, і як доглядає за шкірою.
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