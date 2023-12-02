Даша Астаф'єва вперше зізналась, що робить ін'єкції та чи наважилася на пластичні операції

Українська співачка Даша Астаф'єва відверто зізналась, як доглядає за собою, чи робить ін'єкції краси та чи змінила свою думку про пластичні операції.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" знаменитість відверто зізналась, що більше не так категорично ставиться до пластичної хірургії. Даша вважає, що пластичним операціям є місце, але якщо в міру. Сама ж співачка більше надає перевагу іншим процедурам краси. Знаменитість полюбляє домашній догляд, час від часу ходить до косметолога на апаратні процедури, також артистка підтримує масажі, правильне харчування та спорт.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

"У мене змінюється ставлення до пластичної хірургії. Я не така категорична, як раніше. Звичайно, я і сьогодні кажу, що те, чого забагато, і те, що дійсно іноді має некоректний вигляд, воно завжди буде мати таку оцінку. Я більше підтримую саме гарний якісний домашній догляд. Апаратний догляд – це теж для мене відкриття. Так, це потребує занурення, нових знань, вивчення, більше часу. Звичайно, комусь легше зробити раз, а не проходити курси, витрачати більше грошей і знань", - поділилася артистка.

Хоч співачка змінила свою думку про пластичні операції, однак лягти під ніж хірурга поки не планує. Щоправда, Даша говорить, що нічого б в собі змінити й не хотіла, хіба що зменшити груди, аби можна було ходити без спідньої білизни.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Єдине, на що Астаф'єва вже наважилася, це на ін'єкції краси. Даша зізналась, що робить уколи в лоб, аби мінімізувати зморшки та щоб шкіра була більш підтягнутою.

"Поки що я не робила пластичних операцій. Я роблю ін'єкції, які потребую, бо мені вже майже 40 років. Я вже роблю ін'єкції в лоб, вітаміни колю. Зробити груди більшими мені не хотілося. Я, може, якщо і робила, то зменшувала б, щоб можна було ходити без білизни. Я більше довіряю якось масажам, спорту і харчуванню. Це, звичайно, складніше, але це якісний і правильний вибір для себе майбутньої", - поділилася знаменитість.

Читайте також: