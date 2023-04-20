Даша Астаф'єва вперше зізналася, що зробила операцію, після якої втратила голос

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва приголомшила відвертим зізнанням.

Так, артистка поділилася, що їй зробили операцію, під час якої пошкодили нерв біля зв'язок. Через це виконавиця втратила здатність співати. Відверто про свій біль Астаф'єва вперше розповіла YouTube-каналу "Розмова".

"Мені дуже важко повертатися до того, чим я займалася. Фізично зараз не маю змоги. Перед нашим інтерв'ю я була в лікаря. Мені, на жаль, пошкодили під час операції нерв, який розташований біля зв'язок. І я, на жаль, не можу співати. Я сьогодні це вперше кажу", - поділилася Даша.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Артистка не уточнювала, що саме в неї був за діагноз, через який знадобилося термінове втручання хірурга. Але Астаф'єва наголосила, що все було настільки серйозно, що вона могла померти:

"Дуже складне відновлення, дуже складна терапія. Це все теж пов'язано зі стресом. Мені дуже важко про це говорити сьогодні. Я маю надію, що я відновлюся і буду потрохи вже співати. До лікаря я пішла, тому що я пішла знову на вокал, я зрозуміла, що не можу робити вправи, які я робила два роки тому. Мені робили операцію, мене привезли на швидкій. У мене був такий стан, що я могла померти. В такому стані я підписала документ, що лікарі не несуть відповідальності за те, що можуть порушити мої зв'язки. Звичайно, коли ти вмираєш, ти підписуєш будь-який документ", - прокоментувала артистка.

Даша Астаф'єва не хоче повертатися до минулого образу / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша додала, що буде активно лікуватися. У Астаф'євої є думки повернутися на сцену, але, за її словами, точно не в тому образі, який був у неї раніше:

"Зараз я така розгублена. Я не знаю, що співати. Веселитися, робити хайп на тому, що в нашій країні біда? Я просто не можу цього робити", - поділилася співачка.

Нагадаємо, не так давно даша Астаф'єва похизувалася 40-кілограмовим сюрпризом, який їй зробив бойфренд.

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