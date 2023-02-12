Даша Астаф'єва вперше зізналася, що зустріла нове кохання під час війни

За словами артистки, коханий допоміг їй у ці важкі часи не зламатися і рухатися далі.

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва розповіла про зміни в її особистому житті.

Так, виконавиця зізналася, що наразі перебуває у стосунках, дуже закохана та щаслива. Відверте зізнання зірка зробила у програмі "Тихий вечір з Оленою Кравець". Ведуча зауважила, що Даша має дуже гарний вигляд і аж світиться від щастя. Своєю чергою Астаф'єва поділилася, що вона зараз просто насолоджується життям і цінує кожну його хвилину:

"Я не дотримуюсь жодної дієти, я не дотримуюсь графіку. Я думаю, я як і кожен українець зараз виживаю, насолоджуюсь життям, ціную кожну хвилину. Займаюсь лише тим, чим хочу займатись", - поділилася Даша і зізналася, що причиною її такого вигляду також є коханий чоловік.

Даша Астаф'єва та Олена Кравець

Про обранця артистка поки воліє багато не розповідати, але частково його описала:

"Він високий. У нього такі ж, як і в мене, зелені очі. Так, я закохана. Як таке диво могло статися… В мене, певно, є така риса, що в мене не все як у людей. Всі розлучаються, а я зустріла кохання свого життя і дуже рада. Це дуже рятує. Це мабуть єдине, що мене рятує – близькі і родина", - сказала Астаф'єва.

Астаф'єва поки приховує особистість бойфренда / Фото: instagram.com/da_astafieva

Зірка зізналася, що саме коханий не дав їй зламатися і мотивував рухатися вперед і щось робити:

"Саме моя кохана людина надає мені сил і віри у те, що все далі має сенс і ми повинні продовжувати прокидатися. Він моя опора, я його. Чесно кажучи, коли почалося вторгнення, ми були не разом, я сказала: "Все". Я прощалася кожного дня, тому що казали, що (окупанти – прим.ред.) біля центру. А я жила в центрі. Це єдина людина, яка не знала, що на нас чекає, але змушувала мене продовжувати ховатися, спускатися до бомбосховища, продовжувати жити, піклуватися про себе та близьких. Навіть зараз він мене постійно мотивує. Тому кохання для мене – це продовження і сенс", - сказала Даша.

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва ділилася, чим новий бойфренд підкорив її серце. Артистка зізналася, що обранець дуже неформальним чином привернув увагу до себе.

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