Даша Астаф'єва з блискучими прикрасами на голові засвітила пишний бюст у обтислому корсеті

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва похизувалася своїми принадами у несподіваному образі.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася із шанувальниками кадрами з нової фотосесії. На світлинах Даша продемонструвала пишні форми у обтислому корсеті, а на голові у співачки були незвичні блискучі прикраси, які опускалися до плечей.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Під пікантними кадрами Астаф'єва поцікавилася у шанувальників, якими героями вони наряджалися на новорічні свята.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Перекличка зимова! Ким були в дитинстві на новий рік та ким насправді хотіли бути?" - запитала Даша.

Тож у коментарях під фотосесією прихильники співачки почали активно ділитися спогадами з дитинства про те, як хтось був зайчиком, а хтось - сніжинкою. Однак і зробити компліменти Даші користувачі не забули.

Неймовірна красуня!

Дашо, це пожежа!

Вау! Богиня!

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва відповіла на пропутінські заяви американського репера Каньє Веста.

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