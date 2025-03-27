Даша Астаф'єва з іронією відреагувала на чутки про її вагітність: "До істерики доходить"

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка раніше висловилась про зірок-зрадників, з іронією відреагувала на чутки про її вагітність.

Артистці постійно приписують поповнення в родині. Торік подейкували, що Астаф'єва вагітна первістком. Утім, знаменитість в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зізнається, що вже звикла до подібних новин. А от що дійсно обурює артистку, так це закиди, що, мовляв, вже час народжувати. Співачці прикро, що деякі користувачі дозволяють собі порушувати чужі кордони. Артистка говорить, що народити дитину не так легко і це не завжди залежить від людини.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Це історія без початку і без кінця. Мені здається, скільки я з'являюсь у виданнях якихось, звісно, постійно я вагітна. І це вже настільки до істерики доходить. Ти викладаєш фото з собаками, а тобі пишуть: "Скільки можна чухати цих собак, вже б собі народила дитину". І мені дуже прикро, що люди вважають, що народити дитину – це якась така річ, яку кожній жінці потрібно зробити і що вона це може зробити дуже просто і легко. Це особиста історія кожної людини. На жаль, в нашому суспільстві немає якоїсь культури розуміння кордонів особистих кожної людини і що не завжди це залежить від людини", - говорить артистка.

Співачка також поділилася, що на відміну від користувачів у Мережі, сім'я не закидає запитаннями, а коли ж буде поповнення. Виконавиця говорить, що батьки розуміють її та підтримують, тож розмови про онуків не стоять в пріоритеті.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

"У мене був певний період, коли, звичайно, це гумор якийсь, як і у всіх дівчат: "Ой, що ти там розповідаєш, вже час онуків…". Але я дуже радію, що мої батьки мене підтримали і розуміють, і ці розмови у нас відійшли на інший план", - ділиться артистка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ІНША АСТАФ'ЄВА: "я більше не про сіські-піські". Відверто про нову професію, чоловіка і власне горе

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва зізналась, чим її підкорив коханий. Також артистка розсекретила, які в неї склалися стосунки з його сім'єю.

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