Даша Астаф'єва замилувала своїм дитячим фото: з зачіскою під хлопчика на тлі килима

Акторка показала, як змінилася за цей час.

Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва показала фанам, який вигляд мала у дитинстві.

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася архівною світлиною. Не всім одразу вдалося впізнати майбутню знаменитість, адже на фото Даша позувала із короткою зачіскою. На архівних кадрах співачка сиділи поруч з подругою та тримала на руках чорного собаку.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Секрет дорослого життя в тому, що ти насправді любиш і ціниш. Просто його стає більше! Впізнали на першому фото повелительку килимів?", - підписала фото Астаф'єва.

Також Даша прикріпила до свого допису і свіжу світлину зі своїми собаками, яких тепер в неї три.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Шанувальники у коментарях до світлин зазначили, що за цей час виконавиця дуже змінилася. А хтось пригадав своє дитинство та схожі фото на тлі килима.

У мене в кімнаті теж такий килим висів!

Не впізнала тебе! А ось цей топ одразу!

Ви наче у мене вдома в дитинстві!

Даша, ви стали ще краще!

Нагадаємо, своїм дитячим фото також нещодавно поділилася співачка Джамала та показала себе 16-річною.

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