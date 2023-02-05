Даша Астаф'єва замилувала своїм дитячим фото: з зачіскою під хлопчика на тлі килима

Акторка показала, як змінилася за цей час.
Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва показала фанам, який вигляд мала у дитинстві.
На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася архівною світлиною. Не всім одразу вдалося впізнати майбутню знаменитість, адже на фото Даша позувала із короткою зачіскою. На архівних кадрах співачка сиділи поруч з подругою та тримала на руках чорного собаку.
"Секрет дорослого життя в тому, що ти насправді любиш і ціниш. Просто його стає більше! Впізнали на першому фото повелительку килимів?", - підписала фото Астаф'єва.
Також Даша прикріпила до свого допису і свіжу світлину зі своїми собаками, яких тепер в неї три.
Шанувальники у коментарях до світлин зазначили, що за цей час виконавиця дуже змінилася. А хтось пригадав своє дитинство та схожі фото на тлі килима.
- У мене в кімнаті теж такий килим висів!
- Не впізнала тебе! А ось цей топ одразу!
- Ви наче у мене вдома в дитинстві!
- Даша, ви стали ще краще!
Нагадаємо, своїм дитячим фото також нещодавно поділилася співачка Джамала та показала себе 16-річною.
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