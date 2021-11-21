Даша Астаф'єва збирається стати учасницею "Танців", аби довести, що вона не розпусне стерво

Зірка мріє спростувати чутки про себе.

У півфіналі шоу "Танці з зірками" заявила про свій танцювальний талант співачка Даша Астаф'єва.

Так, зірка хоче стати учасницею наступного сезону проєкту. Артистка взяла участь в онлайн кастингу, де глядачі можуть обрати, за кого з зірок вболіватимуть наступного сезону.

"Я дуже люблю танцювати! Я не знаю, що мені ще так подобається. Секс? Так склалося, що багато людей вважають мене якоюсь розпусною, стервою, що я можу показувати лише голі циці та сідниці. Проєкт – дуже гарний шанс розвіяти стереотипи про те, як тебе сприймає країна. Звісно, мені буде дуже приємно, якщо нашу пару підтримають і будуть раді бачити у наступному сезоні. Мені дуже цікаво, що там думатимуть про мене після цього" – поділилася зірка.

Тож, модель станцювала разом із Антоном Нестерком, який цього сезону виходив на паркет із Джамалою. Вони виконали ефектний пасодобль, який підготували лише за два дні.

Цікаво, що 80% глядачів у соцмережах проголосували за те, щоб знаменитість брала участь у проєкті 2022 року.

Слідкуйте за офіційними сторінками шоу у соціальних мережах та голосуйте, кого мрієте побачити у проєкті.

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