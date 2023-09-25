Даша Астаф'єва зі сльозами на очах розповіла про втрату улюбленця через недбалість ветлікарів

Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва із сумом повідомила, що втратила свого улюбленця, собаку на ім'я Чічіко.

Болісною новиною з підписниками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. Як розповіла Даша, життя тварини обірвалося через недбале ставлення лікарів.

"Сьогодні нашого Чічу вбили у ветклініці. Поки що я не можу про це говорити. Але згодом я це доведу і хочу розповісти всім. Люди які це зробили - нелюди. Я багатьом їх радила. Бо самі обстежувалися в них. Але сталася жахлива ситуація халатного й жорстокого ставлення до члена нашої родини. Якщо ви с пацієнтами цього закладу, терміново припиніть користуватись їхніми послугами. Це вбивці. Вся команда", - розповіла Астаф'єва.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Співачка поділилася світлиною свого загиблого песика та зауважила, що для неї він був, наче рідна дитина.

"Це Чіча. Мій синок. Якого вбили у ветеринарній клініці", - підписала фото Даша.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Астаф'єва звернулася до своїх шанувальників із проханням не звертатися по допомогу до некваліфікованих лікарів і перевіряти навіть тих, кого радять друзі чи знайомі.

"Я дякую всім за ваші слова. Звичайно, ніхто не може допомогти. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що треба дуже ретельно підбирати спеціаліста, який лікує вашого собаку. Не треба довіряти людям, друзям. Я в жахливому стані, нічого не можу робити", - не стримуючи сліз, сказала Даша.

Фото: instagram.com/da_astafieva

Також співачка різко відповіла тим, хто знецінив її переживання щодо втрати чотирилапого друга.

"Всі, хто каже, що це просто собака, ідіть на х*й. Самі ви собаки й*бані. Він був дитиною. Яку ми довірили друзям. Яким, звичайно, було пох*й на чужу дитину. Таке життя", - відповіла Астаф'єва.

Фото: instagram.com/da_astafieva

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