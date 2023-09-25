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Даша Астаф'єва зі сльозами на очах розповіла про втрату улюбленця через недбалість ветлікарів

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Даша Астаф'єва зі сльозами на очах розповіла про втрату улюбленця через недбалість ветлікарів

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Собака зірки помер через неправильне лікування.

Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва із сумом повідомила, що втратила свого улюбленця, собаку на ім'я Чічіко.

Болісною новиною з підписниками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. Як розповіла Даша, життя тварини обірвалося через недбале ставлення лікарів.

"Сьогодні нашого Чічу вбили у ветклініці. Поки що я не можу про це говорити. Але згодом я це доведу і хочу розповісти всім. Люди які це зробили - нелюди. Я багатьом їх радила. Бо самі обстежувалися в них. Але сталася жахлива ситуація халатного й жорстокого ставлення до члена нашої родини. Якщо ви с пацієнтами цього закладу, терміново припиніть користуватись їхніми послугами. Це вбивці. Вся команда", - розповіла Астаф'єва.

© instagram.com/da_astafieva
Фото: instagram.com/da_astafieva

Співачка поділилася світлиною свого загиблого песика та зауважила, що для неї він був, наче рідна дитина.

"Це Чіча. Мій синок. Якого вбили у ветеринарній клініці", - підписала фото Даша.

© instagram.com/da_astafieva
Фото: instagram.com/da_astafieva

Астаф'єва звернулася до своїх шанувальників із проханням не звертатися по допомогу до некваліфікованих лікарів і перевіряти навіть тих, кого радять друзі чи знайомі.

"Я дякую всім за ваші слова. Звичайно, ніхто не може допомогти. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що треба дуже ретельно підбирати спеціаліста, який лікує вашого собаку. Не треба довіряти людям, друзям. Я в жахливому стані, нічого не можу робити", - не стримуючи сліз, сказала Даша.

© instagram.com/da_astafieva
Фото: instagram.com/da_astafieva

Також співачка різко відповіла тим, хто знецінив її переживання щодо втрати чотирилапого друга.

"Всі, хто каже, що це просто собака, ідіть на х*й. Самі ви собаки й*бані. Він був дитиною. Яку ми довірили друзям. Яким, звичайно, було пох*й на чужу дитину. Таке життя", - відповіла Астаф'єва.

© instagram.com/da_astafieva
Фото: instagram.com/da_astafieva

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Дата публікації
Перегляди
578
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