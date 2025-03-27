Даша Астаф'єва зізналась, чому припинила співати і чи повернеться на сцену: "Дуже багато пропозицій"

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка раніше відреагувала на чутки про свою вагітність, зізналась, чому припинила співати та чи повернеться ще на сцену.

Артистка з початком повномасштабної війни не випускає нових пісень та не дає жодних концертів. В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко виконавиця пояснила, що в її житті просто змінилися цілі, плани, рід діяльності. Окрім того, в Даші Астаф'євої більше немає бажання фокусуватися на тій творчості, якою вона займалася до початку повномасштабної війни.

"Це неможна перегорнути. Я вважаю, що я зростаю і в житті змінюються і діяльність, і цілі, і плани. Зараз в мене трошки змінились плани, я не хочу співати. Я не відчуваю в собі бажання рухати той контент, який я рухала до повномасштабного вторгнення", - зізнається артистка.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Утім, співачка говорить, що всю ту творчу діяльність, якою вона займалася до початку повномасштабної війни, неможна просто так взяти і перегорнути. Даша Астаф'єва зізнається, що її кличуть і на концерти, і вести заходи, і продюсери пропонують співпрацю. Сама ж виконавиця поки на це не налаштована. Також артистка зізнається, що боїться пробувати щось нове.

"Дуже багато пропозицій, постійно пропозиції. Пропонують співати, пропонують виступити за яку завгодно суму, пропонують вести заходи. Але, чесно кажучи, я така людина, скажімо так, олдскул. Я дуже боюсь пробувати щось нове", - говорить виконавиця.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ІНША АСТАФ'ЄВА: "я більше не про сіські-піські". Відверто про нову професію, чоловіка і власне горе

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва зізналась, як закохалася у свого бойфренда. Також артистка поділилася, які взаємини в неї склалися з його сім'єю.

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